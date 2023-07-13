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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم الخميس.. والقاهرة تسجل 36 درجة

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الخميس الموافق 13 يوليو 2023، مشيرة إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إنه بداية من اليوم سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية؛ بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وتابعت: "درجة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد تصل إلى 43 درجة مئوية"، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من تلك القيم بحوالي من 2 إلى 3 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما أشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس سنشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، والأجواء ستكون معتدلة تمامًا خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

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