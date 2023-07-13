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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين بحادث تصادم ميكروباص برصيف بطريق الإسكندرية مطروح

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 5 أشخاص اليوم في حادث تصادم ميكروباص برصيف على طريق الإسكندرية مطروح. 

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي. 

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم:

أحمد محمود نصر إبراهيم (15 عامًا) وهو مصاب بشكل محتمل بكسر في الساق اليسرى وكدمات في جسده.

وليد محمد سعيد محمد (24 عامًا) وهو مصاب بشكل محتمل بارتجاج وكسر في القدم اليمنى.

أحمد جمعة محمود حفني (26 عامًا) وهو مصاب بشكل محتمل بكسر في الساق اليمنى والترقوة.

سعيد محمد سعيد شحاتة (22 عامًا) وهو مصاب بشكل محتمل بكسر في القدم اليسرى وكدمات في جسده.

أسامة يوسف العتر فتوح (25 عامًا) وهو مصاب بشكل محتمل بكسر في الأنف.

قام الفريق الطبي في مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات اللازمة للمصابين، وتبين أن حالتهم العامة مستقرة. تم إصدار المحضر اللازم لتقديمه إلى الجهات المختصة.

اصابة 5 اشخاص حادث تصادم ميكروباص طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الحمام المركزي إجراء الفحوصات الطبية

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