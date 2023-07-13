رجال الأعمال: تعديل قانون الاستثمار يحفز الشركات الناشئة على الاستثمار

أكد الدكتور أحمد الشناوي، رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعديل قانون الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الشركات الناشئة إذا تم تعديله بطريقة تشجع على الاستثمار.

وقال الدكتور أحمد الشناوي، في تصريح لـ"الدستور"، إن تعديل قانون الاستثمار يستهدف توفير حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في الشركات الناشئة، وكذلك تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص لتأسيس وتشغيل الشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي والتمويل للشركات الناشئة عن طريق تخصيص ميزانية لها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على إطلاق مبادرات لتدريب وتأهيل رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للشركات الناشئة لمساعدتها على تجاوز التحديات الفنية.

وأشار رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه يمكن للشركات الناشئة أن تستفيد من دعم الحكومة المصرية، والذي يتضمن برامج تدريب وتأهيل وتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أن تساعد على تطوير وتنمية الشركات الناشئة وزيادة إنتاجيتها ورفع تنافسيتها في السوق المحلية والدولية، مؤكدًا أن هناك العديد من البرامج التي يمكن للشركات الناشئة المصرية الاستفادة منها.

وقال الدكتور أحمد الشناوي إن الدولة المصرية ساهمت في العديد من البرامج لدعم الشركات الناشئة، ومنها برنامج "تمكين"، والذي يقدمه صندوق "تحيا مصر" لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن التمويل والتدريب والتأهيل والإرشاد والمساعدة في التسويق والتصدير، بالإضافة إلى ذلك برنامج "تمكين الشباب الريفي"، والذي يستهدف الشباب في المناطق الريفية والمحرومة، ويهدف إلى تمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة وتنمية مهاراتهم الريادية.

وأضاف رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة المصرية استهدفت برنامج تحفيز الابتكار للشركات الناشئة، وهو برنامج يقدمه صندوق تحيا مصر لدعم الأبحاث والابتكارات والتطوير التكنولوجي، ويتضمن التمويل والتدريب والإرشاد والمساعدة في التسويق والتصدير، بالإضافة إلى ذلك برنامج "ابدأ براعتك"، برنامج يقدمه المجلس القومي للمرأة لدعم رواد الأعمال النساء، ويتضمن التدريب والإرشاد والتمويل والدعم الفني، وكذلك أيضًا برنامج "شباب بلا حدود"، ويهدف إلى قيام صندوق تحيا مصر بدعم شباب مصر في مختلف المجالات، ويشمل التدريب والتأهيل والدعم المالي والفني.

ونوه الدكتور أحمد الشناوي بأن هناك العديد من البرامج الأخرى التي يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه البرامج وشروط الاستفادة منها من خلال المواقع الرسمية للجهات المانحة والمؤسسات الحكومية المعنية.