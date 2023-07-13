الناتو يتعهد بتلقى أوكرانيا ضمانات أمنية جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها

حصلت أوكرانيا على تعهد من حلف الناتو بتلقي ضمانات أمنية جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز دفاعاتها أمام موسكو، فيها اتهم الرئيس الأميريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن لديه "شهوة جبانة للأرض والسلطة" في نهاية قمة حلف شمال الأطلسي.

وعرضت الدول الأعضاء في أقوى تكتل عسكري في العالم إمكانية توفير الحماية طويلة الأجل لأوكرانيا بعد يوم من تنديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض توجيه دعوة لبلاده للانضمام للحلف أو تقديم جدول زمني لذلك، ووصف الرفض بأنه "عبثي".

وبدلًا من ذلك، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع إطار لمفاوضات ثنائية لتقديم دعم عسكري ومالي إضافة إلى معلومات مخابرات وتعهد باتخاذ خطوات فورية إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددًا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام زيلينسكي وقادة مجموعة السبع "سيستمر دعمنا لوقت طويل في المستقبل، إنه بيان قوي لالتزامنا تجاه أوكرانيا".

وفي خطاب لاحق في قمة الحلف التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال بايدن إن بوتين استهان بشدة بعزيمة الحلف العسكري.

وقال بايدن لآلاف الأشخاص كثير منهم يلوحون بأعلام ليتوانيا والولايات المتحدة في جامعة فيلنيوس "حلف الأطلسي أقوى وأكثر نشاطًا، ونعم، أكثر اتحادًا من أي وقت مضى في تاريخه، في الواقع، أكثر حيوية بشأن مستقبلنا المشترك، لم يحدث ذلك مصادفة، ولم يكن ذلك حتميًا".

وأضاف بايدن "عندما أطلق بوتين، وشهوته الجبانة للأرض والسلطة، العنان لحربه الوحشية على أوكرانيا كان يراهن على أن الحلف سوف ينقسم، وكان يعتقد أن حلف الأطلسي سينهار، وكان يعتقد أن وحدتنا ستتحطم في الاختبار الأول، وكان يعتقد أن القادة الديمقراطيين سيكونون ضعفاء لكنه كان مخطئا".

ووصف زيلينسكي، الذي يشعر بخيبة أمل لعدم تقديم جدول زمني لانضمام بلاده إلى الحلف، النتيجة بأنها "نجاح ملموس" عقب سيل من الإعلانات عن تقديم دعم عسكري لكييف.

وقال "اليوم هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا بأنها في طريقها إلى حلف الأطلسي، الوفد الأوكراني يحقق انتصارًا أمنيًا كبيرًا لأوكرانيا".

لكن زيلينسكي ضغط من أجل تقديم المزيد وقال إنه سيعرض حاجة أوكرانيا إلى أسلحة بعيدة المدى في اجتماع مع بايدن خلال القمة.

وأضاف "يمكننا القول بأن نتائج القمة جيدة، لكن إن وُجهت دعوة، كانت ستصبح مثالية".