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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيلون ماسك يطلق "إكس إيه آى" بديلة لمنصة تشات جى بى تى

ايلون ماسك
ايلون ماسك

أطلق إيلون ماسك شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس إيه آي)، وتضم فريقا من المهندسين من شركات التقنيات الأمريكية ذاتها التي يأمل ماسك في منافستها في محاولته إنشاء بديل لمنصة تشات جي بي تي.

وحذر إيلون ماسك من قدرة الذكاء الاصطناعي على "تدمير الحضارات"، قائلا إن تسابق شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لتطوير التقنية ينبغي أن يتوقف للسماح بإيجاد وقت لصياغة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالقطاع.

وقال ماسك إن سبب إطلاق إكس إيه آي هو "فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، وشارك ماسك أيضا في تأسيس شركة أوبن إيه آي، لكنه ترك الشركة الناشئة في وقت لاحق في تحرك يُنسب إليه حدوث فورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسيضم فريق الشركة عدة مهندسين وعلماء سابقين من جوجل المملوكة لشركة ألفابت ومن مايكروسوفت ومن أوبن إيه.آي.

وقالت الشركة الناشئة على موقعها الإلكتروني "عملنا على تطوير بعض أضخم الطفرات في المجال وكنا الرواد فيها أيضا، بما في ذلك ألفا ستار وجي بي تي-3.5 وجي بي تي-4".

وستنظم الشركة، التي تبحث عن مهندسين وباحثين ذوي خبرة للانضمام إلى فريقها من الفنيين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فعالية عبر خاصية (تويتر سبيسز) يوم 14 يوليو.

وكان قادة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وجهوا انتقادات للملياردير الأمريكي مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، على خلفية ظهور منصة "ثريدز" الجديدة التي أطلقتها شركة "ميتا".

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الأمريكي أنه مع إطلاق "ميتا" لمنصة "ثريدز" بدأت عمليا هجرة المغردين من "تويتر" إلى المنصة الجديدة، التي ظهرت الأسبوع الماضي.

ونقل الموقع عن مدراء حسابات في شبكات التواصل قولهم إنهم باتوا مثقلين مع المنصات الجديدة، بما ينطوي عليه من مضاعفة الأعباء عليهم وعلى العاملين معهم.
 

التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي اللوائح التنظيمية إيلون ماسك تشات جي بي تي

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