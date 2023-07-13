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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مصرفى يكشف أهمية قرار البنك المركزى بترخيص البنوك الرقمية

البنك المركزى
البنك المركزى

علق طارق متولي، الخبير المصرفي، على قرار البنك المركزي بترخيص البنوك الرقمية، مؤكدًا أن المستقبل في البنوك الرقمية، حيث نشطت بشكل كبير وقت أزمة كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان،والمذاع عبر فضائية dmc، أننا سنصل في وقت من الأوقات أن تكون البنوك كلها رقمية ولا توجد أفرع للبنوك العادية، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 400 بنك رقمي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الجيل القادم هو جيل الشباب وهم ليسوا لديهم وقت لتضييعه في الانتظار ولكن ستكون الخدمات عبر تطبيقات هواتف، موضحًا أن البنك المركزي أقر بإنشاء بنوك رقمية وهو القرار السليم.

بعض البنوك تقدم الآن خدمات رقمية 

وتابع أن بعض البنوك تقدم الآن خدمات رقمية بهدف الوصول لبنك رقمي، وذلك لأنه يؤدي كل الخدمات المصرفية عبر منصة وليس التواجد بالفرع. 

وأكد أن عملية الشمول المالي هو تقديم خدمات مالية لتغيير حياة الناس بشكل أفضل ولا نستطيع تغطية المناطق بكل المحافظات بلا فرع وذلك على عكس البنك الرقمي.

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