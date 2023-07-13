انتهاء عودة حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المصرية.. الجمعة

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة، من مغادرة أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية والعودة إلى الأراضي المصرية، حيث وصل عدد الحجاج إلى 5250 حاجًا وهي النسبة المقررة لوزارة التضامن هذا العام.

وصرح مهند دياب، مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، عضو البعثة، والمسئول الإعلامي عن توثيق أنشطتها، بأن حج هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا وردود فعل جيدة من قبل الحجاج، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات وتوثيقها بداية من ظهور نتيجة القرعة و تدريب المشرفين قبل السفر حتى مد صفحة الوزارة والقنوات التليفزيونية بالعديد من التقارير للخدمات المقدمة في المستويات الثلاث.

وأضاف أنه تم الوقوف على آراء الحجاج في الخدمات المقدمة لهم والإقامة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى توثيق تصعيد الحجاج لجبل عرفات ووجودهم بالمخيمات في منى لرمي الجمرات، وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وعودة الافواج إلى الأراضي المصرية، كما شمل التوثيق الخطة التنظيمية الموضوعة من قبل وزارة التضامن والمؤسسة القومية لتيسير الحج بإشراف وتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات.

وأبدى "دياب" سعادته لاختياره فى توثيق تلك الجهود طوال رحلة الحج لهذا العام، ودوره الإيجابي في إخراج وتصويرالمواد الفيلمية سواء في المخيمات أو الفنادق وإرسالها بشكل أسرع، موضحًا أن التوثيق ضم مكتبة فيليمة شملت على ألف صورة تم الاستعانة بها في التقاريراليومية للصحف والصفحة الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

و قد خصصت البعثة مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسيرعمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر.