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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: مصر من الدول النادرة التى حاربت الإرهاب بالجهود الذاتية

الدكتور خالد عكاشة
الدكتور خالد عكاشة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر قامت بتغيير أشكال أدوات السياسة الخارجية، ولم تتخل عن دورها الإقليمي مثلما يدعي البعض.

وأضاف، خلال حواره  ببرنامج "المشهد"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن القاهرة قامت بالانفتاح على كافة الأطراف الليبية، وبذلك أصبحت لدى مصر علاقات مع الجميع، ودفعتهم إلى عمليات المصالحة، وهذا يجري بعيدًا عن الإعلام أو الشو الإعلامي، مثلما تفعل بعض الدول، لأن الهدف في المقام الأول هو مصلحة هذه الدول وليس شيئًا آخر. 

مصر تعمل أيضًا على حل الأزمة السودانية

وأضاف، أن مصر تعمل أيضًا على حل الأزمة السودانية، وهذا واضح في مؤتمر دول الجوار الذي ينظم في الفترة المقبلة، كما أن الدور المصري فاعل في إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف أي عمليات تصعيد ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمكون الفلسطيني أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة. 

وأشار إلى أن مصر دائمًا ما تتحدث على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة المدنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وكانت مصر من الدول النادرة التي تعاملت مع التنظيمات الإرهابية بجهودها الذاتية، ولم تستعن ببعض الدول الخارجية مثلما فعلت بعض الدول، وبعدما نجحت مصر في محاربة الإرهابية وتطهير الأراضي بنسب جيدة للغاية.

خالد عكاشة مصر مواجهة التنظيمات الإرهابية بجهودها الذاتية الدول الخارجية حل الأزمة السودانية

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