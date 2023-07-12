ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلان الرباط يؤكد الالتزام السياسى للدول الأعضاء الإفريقية بالشراكة الهادفة

المغرب
المغرب

حمل إعلان اجتماع "الرباط" للدول الإفريقية الأطلسية الذي اختتمت أعماله اليوم، تأكيد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بالشراكة الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واعتماد برنامج عمل هذه الشراكة لتجسيد رؤية إفريقية أطلسية مرنة ومتضامنة.

وتتمثل هذه الأهداف في نهج حوار سياسي وأمني حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

وتضمنت أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، مناقشة تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين هذه الدول، وتنويع الشراكات الإفريقية، وذلك بمشاركة 21 بلدًا إفريقيًّا مطلًا على المحيط الأطلسي.

الرباط الدول الافريقية المحيط الأطلسي رؤية أفريقية مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

أحمد موسى يوضح حقيقة إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكى

"ديانج" أساسيًا.. "كولر" يعلن قائمة الأهلى فى مواجهة الزمالك غدًا

اقتصاديون: برنامج الطروحات يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع ملكية القطاع الخاص

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

"موسى": معتز مطر طلب وضع 30 ألف دولار بحسابه قبل عمله بالشرق

20 ألف جنيه شهريًا.. حكم بإلزام حسن شاكوش بنفقة زوجته ريم طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى