إعلان الرباط يؤكد الالتزام السياسى للدول الأعضاء الإفريقية بالشراكة الهادفة

حمل إعلان اجتماع "الرباط" للدول الإفريقية الأطلسية الذي اختتمت أعماله اليوم، تأكيد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بالشراكة الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واعتماد برنامج عمل هذه الشراكة لتجسيد رؤية إفريقية أطلسية مرنة ومتضامنة.

وتتمثل هذه الأهداف في نهج حوار سياسي وأمني حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

وتضمنت أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، مناقشة تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين هذه الدول، وتنويع الشراكات الإفريقية، وذلك بمشاركة 21 بلدًا إفريقيًّا مطلًا على المحيط الأطلسي.