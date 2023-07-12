وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال رصف وتطوير شوارع المحلة (صور)

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، عددا من مشروعات الرصف والتطوير بمدينة المحلة الكبرى.

شارك في الجولة كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع تطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى، والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 79%، حيث يتم رصف المحور بداية من مدخل مدينة المحلة مروراً بمنطقة الشون وشارع البحر حتى مدخل المحلة ناحية أبوعلي بطول 10,300 كم.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تجري أعمال صيانة المحور المروي الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المحلة حتى محلة أبوعلي، كونه شريانا رئيسيا داخل مدينة المحلة، كما يتم تطوير وتجميل الجزر الوسطى بميدان الشون وشارعي البحر ونعمان الأعصر، حيث تتم زراعة الأشجار ودهان الأسوار، ورصف الجزر بالانترلوك.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية أعمال تطوير النفق السفلي وشارع طلعت حرب، وأوضح رحمي أنه يتم عزل النفق السفلي بالكامل وإعادة تأهيله شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير، وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي جولتهما بتفقد مشروع إنشاء كورنيش مدينة المحلة والمقام على بحر شبين بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.