حبس عامل بتهمة سرقة محتويات عيادة طبية بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة محتويات عيادة طبية بمدينة السلام، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهم.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا بسرقة محتويات وأجهزة من داخل عيادة طبية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "مبلغ مالي، وبعض محتويات من المسروقات المبلغ بسرقتها وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بهدف بيع المسروقات والكسب الغير مشروع منها، وتم بإرشاده ضبط كافة الأغراض المستولى عليها وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.