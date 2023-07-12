ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة محتويات عيادة طبية بمدينة السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة محتويات عيادة طبية بمدينة السلام، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهم.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا بسرقة محتويات وأجهزة من داخل عيادة طبية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة  محل البلاغ.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه  وبحوزته "مبلغ مالي، وبعض محتويات من المسروقات المبلغ بسرقتها وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بهدف بيع المسروقات والكسب الغير مشروع منها، وتم بإرشاده ضبط كافة الأغراض  المستولى عليها وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارتكاب الواقعة الاستعانة التحريات الأمنية التحقيقات التقنيات الحديثة السرقة

الأكثر قراءة

أحمد موسى يوضح حقيقة إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكى

"ديانج" أساسيًا.. "كولر" يعلن قائمة الأهلى فى مواجهة الزمالك غدًا

اقتصاديون: برنامج الطروحات يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع ملكية القطاع الخاص

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

"موسى": معتز مطر طلب وضع 30 ألف دولار بحسابه قبل عمله بالشرق

20 ألف جنيه شهريًا.. حكم بإلزام حسن شاكوش بنفقة زوجته ريم طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى