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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غداً

مباراة القمة
مباراة القمة

قال العميد محمود القاضي، مسئول عمليات المجموعة الإفريقية لتأمين قمة مباراة الأهلي والزمالك بمباريات الدوري العام، إنه يتمنى خروج المباراة بأفضل صورة غداً، معبراً: "هذه رياضة تحتمل الفوز والخسارة في جميع دول العالم".

التعصب الكروي 

وأكد العميد محمود الفاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه يجب التخلي عن التعصب الشديد الذي يظهره المتابعين والمشجعين الرياضيين، معبراً: "هذه رياضة والوسط الرياضي أصدقاء خارج الملعب، ولا داعي لأي تعصب أو شغب".

مباراة القمة 

وأضاف في حديثه، أن هناك استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة على أن يكون عدد الجماهير لا يتخطى الـ 6 آلاف مشجع، كما أنه سيتم استقبال المشجعين في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وتابع: "ممنوع اصطحاب الشعلات الحرارية، المعلبات التي تحفظ الأطعمة والمشروبات، أقلام الليزر، الشواحن والباور بانك، لافتات مسيئة، وعلى المشجعين الالتزام بهذا الأمر".

محمود القاضي تأمين مباراة القمة الدورى العام الاهلي والزمالك اخر النهار

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