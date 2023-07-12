بعد حمدى فتحى.. أهلاوى جديد ينضم للوكرة القطرى

تمكن نادي الوكرة القطري من إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد عبد المقصود لاعب السد والريان والدحيل السابق.

وعبدالمقصود يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، ولديه خبرات طويلة داخل الدوري القطري.

وجاء تعاقد الوكرة مع أحمد عبد المقصود بعد أيام قليلة من انتقال حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي إلى صفوف الفريق القطري بشكل رسمي.

كان حمدي فتحي قد وقع على عقود انضمامه إلى الوكرة لمدة 4 سنوات خلال الأيام القليلة الماضية.

سبق لأحمد عبد المقصود أن لعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل السفر إلى قطر والحصول على الجنسية القطرية.