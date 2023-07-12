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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرير 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شكلت مديرية التموين بالدقهلية، مجموعة من الحملات يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.
 

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وقامت الحملات المجمعة بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية وقسم البيوع التجارية، مع الإدارات التالية (المطرية، بندر ميت غمر ، جمصة ، شربين ، ميت سلسيل ، الجمالية ، بندر المنصورة ، نبروه ، مركزالمنصورة ، تمى الأمديد) والتي أسفرت عن تحرير 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

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وتم ضبط عدد من مخالفات  المخابز وأسفرت عن تحرير 48 محضرا، عبارة عن محضر تجميع دقيق بقيمة ( 4 شيكارة)، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر مبيعات وهمية، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضرتصرف دقيق بقيمة (27 شيكارة )، و4 محاضر انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و16 محضر نقص وزن ، و17 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

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وفي سياق متصل، شهد مجال الأسواق ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر)، محضرين تبديد حرز بقيمة ( 60 لتر بنزين 80 )، ومحضر سلع بدون فواتير، ومحضر غش تجارى، ومحضر سلع بدون بيانات.
وقامت الحملات بالتحفظ على (500 علبه سجائر، 2.8 طن كمون مطحون، 100كرتونه آيس كريم، 15كيس عيش كريب، 12 الف عبوة جيلي متنوعة).
يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.
 

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