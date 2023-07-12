10 سنوات لمتهم وبراءة شقيقه بتهمة إنهاء حياة زوج خالتهما بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد ممدوح، الأربعاء النطق بالحكم في محاكمة شقيقين بتهمة قتل زوج خالتهم، لخلاف على أموال الجمعية بالسجن للمتهم الأول أحمد عاطف ابو زيد لمدة 10 سنوات وبراءة المتهم الثاني محمود عاطف ابو زيد وتعويض مدني مؤقت ٢٠٠ ألف.

وأجّلت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم 12 يوليو للنطق بالحكم في القضية رقم 15195 لسنة 2023، جنايات مركز الفيوم والمقيدة برقم 705 لسنة 2023، المتهم فيها: أحمد عاطف أبو زيد، وشقيقه محمود، بقتل زوج خالتهما، سيد سلطان عويس محمود، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف على أموال جمعية تم تنظيمها بينهم.

ترجع تفاصيل القضية، والتي تحمل رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 705 لسنة 2023 كلي الفيوم، بتوجيه النيابة العامة اتهام إلى كلًا من 'أحمد عاطف أبو سيف عبد القوي محبوس، 26 سنة، عامل بناء، مقيم بعزبة الشركة الناصرية، وشقيقه محمود عاطف أبو سيف عبد القوي محبوس، 24 سنة، عامل بناء، مقيم بنفس العنوان، لأنهما في 23/2/2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم بالفيوم قتلوا المجني عليه سيد سلطان عويس محمود عمدا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.