ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد إصابته بمرض نادر.. المخرج أحمد ثروت ينشر فيديو لأول محاولة مشى ناجحة

أحمد ثروت
أحمد ثروت

نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أول فيديو لمحاولة مشي ناجحة بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت لأكثر من 160 يومًا إثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى "ميلر فيشر" ما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

وفي الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد ثروت وهو يحاول المشي والوقوف بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي بمساعدة فريق طبي في ألمانيا،  قائلاً: "الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم انهاردة بعد 160 يومًا صراعا مع متلازمة ميلر فيشر أول يوم أنجح إني أقف تاني على رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات، وحابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب إني أقف تاني علي رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا.

وتفاعل جمهور أحمد ثروت مع الفيديو بشكل كبير، وأشادوا بقوة إرادته وصبره في مواجهة المرض والتغلب عليه، وتمنوا له دوام الصحة والعافية، وأن يعود إلى الحياة الطبيعية قريبًا.

https://fb.watch/lKAS29-f3L/?mibextid=Nif5oz

المخرج أحمد ثروت احمد ثروت مرض نادر نجل المطرب محمد ثروت محمد ثروت المطرب محمد ثروت

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى