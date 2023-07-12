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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جو بايدن: فكرة ازدهار الولايات المتحدة بدون أوروبا غير مقبولة

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقد جمعنا التحالف الأطلسي وارتقينا به لمستويات عليا، وهو حجر أساس، مشيرًا إلى أن فكرة أن تزدهر الولايات المتحدة بدون أوروبا غير مقبولة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر حلف الناتو، أنه تم التواصل مع دول المحيط الهادي التي تمثل أمنًا وردعًا ومن خلال الشراكة معهم يتم العمل للإبقاء على محيط هادئ. 

علينا أن نعمل سويًا لبناء التحالفات القوية

وتابع "علينا أن نعمل سويًا لبناء التحالفات القوية للحفاظ على كل الفوائد التي حصلنا عليها من هذا النظام ونعمل على حماية الحريات والأفكار، وحرية الملاحة وحق استخدام الأجواء المفتوحة وفرص وصول متساوية للفضاء واستغلال عصر الإمكانيات الجديدة"، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتفق سويًا لأن الفضاء يضمنا جميعًا. هناك تكنولوجيات صاعدة ويجب ألا تستخدم كأسلحة قمع. 

جو بايدن الولايات المتحدة اوروبا تزدهر التحالفات القوية حماية الحريات والأفكار

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