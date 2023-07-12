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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على وضع مولودها خلال نقلها للمستشفى ببنى سويف

المسعف
المسعف

نجح مسعف وسائق بفرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود، والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

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وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية قاي التابعة لمركز اهناسيا، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من مصطفى حسين وخميس محمد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

بني سويف شمال الصعيد مستشفي اهناسيا التخصصي مسعف وسائق آلام الولادة

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