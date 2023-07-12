لما جبريل تكشف أجندة الأيام الأولى لمهرجان العلمين الجديدة

كشفت الإعلامية لما جبريل، أجندة الأيام الأولى لمهرجان العلمين، والذي تبدأ فعالياته غدًا الخميس 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس، مشيرة إلى أن مدينة العلمين أصبحت عاصمة الفن والرياضة والترفيه.

وقالت، خلال حلقة برنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن فعاليات المهرجان تتركز في أيام الإجازات وهي الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع للحرص أن يكون هناك عدد كبير من الجمهور.

جدول أول 3 أيام

وأضافت أن غدًا الخميس يفتتح المهرجان أبوابه في الثالثة عصرًا بمباراة "تيك بول"، ويكون مصاحبًا لها عرض من نجوم اللعبة بمشاركة الجمهور، مشيرة إلى أنه سيكون هناك شاشات عرض كبرى بالمساء لعرض مباراة الأهلي والزمالك للجمهور.

وتابعت أن اليوم الثاني 14 يوليو تفتح الأبواب في الساعة الثالثة عصرًا بمباراة لكرة الشاطئ، بالإضافة إلى مباريات كرة قدم لنجوم الجيل الذهبي في كرة القدم وتستمر ليوم السبت، وتضم 4 فرق هي “حسام غالي، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وحازم إمام”، كما يوجد فرقة "ديسكو مصر".