قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم قراءة القرآن دون طهارة (فيديو)

أجاب د.محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال حول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف وهو جنب وليس طاهرًا؟”.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، إن قراءة القرآن من غير مسٍ للمصحف تجوز باتفاق الفقهاء، طالما ليس جنبًا أو أن المرأة حائض أو في نفاس، لافتًا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا مس المصحف دون طهارة عند الحاجة، مثلًا أن يكون الشخص مريضًا أو كبيرًا في السن، أو طالب علم.

واستكمل:“أما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف”.

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