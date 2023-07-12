ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السجينى": كنت جزءًا من مشكلة عدم تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسباب

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيًا كان جزءا من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء بجانب جهات أخرى.

وأرجع المهندس أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيحدث مشكلة ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي لمشكلة أكبر.

وأوضح السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم تتم إزالته سيتم تفنينه عبر عدة مستويات.

ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلًا عن منشآت موجودة على أراضٍ تابعة للآثار، مضيفًا أنه تم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة، التنقيب عن الآثار.

وأشار إلى أن هناك منشآت على أراض زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدًا.

وتابع: "ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي"، مردفًا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.

مواد متعلقة

ناقد رياضى: بداية الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" فى محافظات الصعيد

خبير استراتيجى: محاولة دخول قوات خارجية للسودان سيكون كارثة

سمير فرج: مصر والسودان أمن قومى واحد وعدم الوصول لحلول سيؤدى لخطر

ستولتنبرج: وافقنا على حزمة لتطوير قدرات أوكرانيا الدفاعية تمتد لسنوات

مصر تنجح فى تصنيع أول حفار بترولى "مصرى الصنع" بنسبة 100%

بايدن: اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا للناتو وملتزمون بدعمها

مراسلة "إكسترا نيوز": انطلاقة مهرجان العلمين تشهد فعاليات غير مسبوقة فى الشرق الأوسط

صلاح حليمة: قمة دول جوار السودان ستنعكس على وحدة الدولة وسلامة أراضيها

الأكثر قراءة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

خبير استراتيجى: محاولة دخول قوات خارجية للسودان سيكون كارثة

خلال جولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يستبعد رئيس حى الجون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى