فاطمة المعدول: لابد من تخصيص قناة مصرية تعرض كرتون مصري يجد فيها الطفل هويته

قالت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، إنه يجب الحفاظ وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتنميتها في صِغرهم، وذلك عن طريق الفن، فهو من ضمن القوى الناعمة في مصر، والتي لها تأثير كبير وهام على الصغير قبل الكبير، ويؤثر فيه بشتى الطرق.

وتابعت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الأطفال بدأت في الانسلاخ من بين أيدينا، خاصًة المقتدرين والذين لديهم القدرة المالية على المشاهدة الكرتون الغربي أكثر بالتحديد عالم ديزني، لذا لابد من الحرص على وجود قناة مصرية عندما يجلس الطفل أمامها يجد فيها هويته".

وأضافت الكاتبة فاطمة المعدول: "يجب الحفاظ على الهوية المصرية من خلال تعريف الطفل بالملابس المصرية والتراث، خاصًة الملابس التي كان يرتديها الناس في الماضي تحديدًا في الريف المصري والصعيد، والمأكل والحديث والتاريخ والجغرافيا، وذلك لأن كل هذا يعلّم الهوية، ويحافظ عليها".

تخصيص قناة مصرية تعرض كرتون مصري يجد فيها الطفل هويته

وأشارت الكاتبة فاطمة المعدول إلى أنه لابد من الاهتمام بوجود قناة تعرض فيها هوية الطفل من خلال أعمال فنية بسيطة، لذا يجب إنشاء لطفل ما قبل المدرسة بالتحديد في السنة الأولى من عمره، لأن هذا السن هو الخاص بتكوين الطفل وحتى سن الـ 5 سنوات.

واختتمت الكاتبة فاطمة المعدول حديثها مع “الدستور”: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على هذه الخطة منذ فترة، من خلال مسلسلات الكرتون مثل يحيي وكنوز الجزء الأول والثاني، والمحمية، إلا أن هذا كله لا يقع تحت القناة الواحدة، ما أطالب به هو وجود قناة مخصصة لكل هذا، الأطفال موجودون طوّال الوقت وليست في مواسم بعينها لذا وجود القناة هام جدًا في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطفل".