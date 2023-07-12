ناقد رياضى: بداية الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" فى محافظات الصعيد

كشف الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، عن آخر استعدادات الموسم الجديد من برنامج كابيتانو مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة سيتم انطلاق اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر من مدينة سوهاج بصعيد مصر.

وأضاف أنه ستتم بداية الموسم الثاني من كابيتانو مصر في محافظات الصعيد وسنحصد ثماره خلال سنوات.

وأشار إلى أن عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بالمحافظات وصل إلى أكثر من 40 ألف مسجل على بوابة مصر للشباب والرياضة، وتنفذ اختبارات محافظة سوهاج بمركز شباب مدينة سوهاج بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.