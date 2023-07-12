مهرجان العلمين الجديدة.. نكشف تفاصيل "TEQBALL" أولى فعاليات الافتتاح

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة غدًا الخميس كأكبر تظاهرة ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط والتي تقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

مهرجان العلمين الجديدة

وعلم "الدستور" من مصادر خاصة أن فعاليات اليوم الأول التي تبدأ غدًا الخميس تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بفتح الأبواب وفي تمام الساعة السادسة مساء تفتتح بطولة TEQBALL- تيك بول، وهي بطولة تجمع في قوانينها بين كرة القدم وتنس الطاولة ويتم لعبها على طاولة منحنية وتلزم الكثير من المهارة.

وبطولة التيكبول يشارك فيها بطلا العالم ناتاليا وماجا، وتدعو المسابقة جميع المتدربين إلى إنشاء فريق من لاعبين لكل منهما، تعال وتنافس والفائز سيلعب ضد بطلة العالم وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 30000 جنيه، والفائز بالمركز الثاني 20000 جنيه، والفائز بالمركز الثالث 10000 جنيه.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

عقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرًا صحفيًا أمس في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.