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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا لوقا يشارك في احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بجنيڤ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي للأقباط الأرثوذكس، سويسرا اليوم الأربعاء، مقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيڤ، وذلك للمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

كان في استقبال الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي للأقباط الأرثوذكس، اليوم  السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والسيدة قرينته.

وكانت قد نظمت إيبارشية المعادي الكرنڤال الثامن عشر لأطفال الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية.

جاء الكرنڤال بعنوان "هحكي مع يسوع"، وشارك فيه 1400 طفل وطفلة بالإضافة إلى ما يقرب من 120 خادم وخادمة.

وتضمنت فقراته مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعاب ترفيهية. حيث روت فقرة المسرح المفتوح بشكل مبتكر باستخدام وسائل التكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والضوئية، قصة أستير و ولجوءها إلى الله وقت ضيقتها. وفي فقرة "هحكي مع يسوع" أتيحت الفرصة للأطفال المشاركين أن  يكتبوا ما يريدون أن يقولوه للسيد المسيح.
وحرص نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس على تفقد الكرنڤال وتشجيع الأطفال والخدام.

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