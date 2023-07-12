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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق الدورة التدريبية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند (صور)

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية الدولية بالهند

انطلقت اليوم أولى فعاليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند بمحاضرتين عن بُعد، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ضوء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين مصر والهند.

حاضر في فعاليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند الدكتور عطا عبدالعاطي السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون، خلال المحاضرة الأولى، والدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق، خلال المحاضرة الثانية، وقدم للمحاضرتين الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.

ووجه د.محمد عبدالحكيم الأزهري الكاندي رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند الشكر والامتنان على هذه الدورة التي تقام برعاية وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها في نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل أنموذجًا رائدًا لتقارب الثقافات والتعاون الدولي في سبيل خدمة الإسلام والبشرية جمعاء، وأن هذه الدورة فرصة لا تنسى لتوسيع آفاق المعرفة وتطوير الفكر الإسلامي الحديث، كما تسهم في إرساء روابط التعاون والتواصل بين جامعة مركز الثقافة ووزارة الأوقاف، حيث تتيح لمائة طالب من طلاب الجامعة الاستفادة من هذه الدورة المهمة، والتي تحمل موضوع: "قضايا تجديد الفكر الإسلامي".


 

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