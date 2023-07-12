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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: "الناتو" يدرك أن ضم أوكرانيا يعنى دخول حرب مع روسيا

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول الضغط على حلف الناتو، سواء بقبول عضويتها أو بزيادة الدعم لأوكرانيا، حيث يسعى الحلف جاهداً إلى دعم أوكرانيا بكل السبل لتحقيق الانتصار على روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو لم يرفض دخول أوكرانيا الحلف ولم يقبل، بل وضعها في المنطقة الرمادية، ووضع شروطًا أصعب من التي وضعها أمام دول أخرى، سواء العسكرية أو السياسية.

دعم الناتو لأوكرانيا

وأضاف في حديثه، أن حلف الناتو يدرك جيداً أن ضم أوكرانيا يعني دخول الحلف في حرب مباشرة مع روسيا، وأوكرانيا تحديدا خلاف أي دولة أوروبية أخرى تعتبر العمق الاستراتيجي لروسيا، فبالتالي المسألة معقدة.

وأشار إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة ربما تقسيم أوكرانيا، أن تضم روسيا الأقاليم الأربعة الشرقية، وتقبل أن ينضم باقي أوكرانيا للناتو، وربما أن يكون حلف الناتو يلوح بضم أوكرانيا للضغط على روسيا ضمن صفقة بضمانات أمنية مع روسيا.

خبير علاقات دولية أحمد سيد أحمد الناتو القاهرة الإخبارية

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