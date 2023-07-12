ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: التعهدات الأمنية لأوكرانيا جزء من استراتيجية دعم على المدى الطويل

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم، إن الهدف من التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول في إطار "مجموعة السبع" هو أن تصبح هذه التعهدات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لدعم كييف.

أضاف شولتز، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز: "الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل، والتي ستمكّن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها (لكييف) ودمج هذه المساهمات في استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها".

حلف الناتو: لا نقرر أى شىء بالنيابة عن أوكرانيا

وتابع ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، الأربعاء، أن دول الحلف لن تتفاوض بالنيابة عن أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال قمة الحلف في ليتوانيا: "دعمنا لأوكرانيا يقوّي من موقفها التفاوضي ولا نقرر أي شيء بالنيابة عن أوكرانيا"، معتبرًا أن ما يجري في أوكرانيا هى حرب استنزاف والدعم اللوجستي مهم لحسمها: "الأولوية الآن هى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا"، لافتًا إلى أن الصين تقترب أكثر من دول الحلف لا سيما في إفريقيا.

الناتو التعهدات الأمنية أوكرانيا مجموعة السبع كييف حلف الناتو

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى