ألمانيا: التعهدات الأمنية لأوكرانيا جزء من استراتيجية دعم على المدى الطويل

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم، إن الهدف من التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول في إطار "مجموعة السبع" هو أن تصبح هذه التعهدات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لدعم كييف.

أضاف شولتز، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز: "الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل، والتي ستمكّن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها (لكييف) ودمج هذه المساهمات في استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها".

حلف الناتو: لا نقرر أى شىء بالنيابة عن أوكرانيا

وتابع ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، الأربعاء، أن دول الحلف لن تتفاوض بالنيابة عن أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال قمة الحلف في ليتوانيا: "دعمنا لأوكرانيا يقوّي من موقفها التفاوضي ولا نقرر أي شيء بالنيابة عن أوكرانيا"، معتبرًا أن ما يجري في أوكرانيا هى حرب استنزاف والدعم اللوجستي مهم لحسمها: "الأولوية الآن هى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا"، لافتًا إلى أن الصين تقترب أكثر من دول الحلف لا سيما في إفريقيا.