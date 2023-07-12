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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية 2023

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 - 2024 ومراجعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بما يلبي احتياجات المواطنين، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

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وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات مع التركيز على المشروعات التي تهم المواطن في المقام الأول، وبما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات؛ للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، مشيدا بما تحقق من إنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام الماضى.

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من ناحية أخري، أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة لمتابعة جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهًا بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ المنيا أجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الأستثمارية لعام 2023 2024 مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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