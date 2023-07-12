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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن بطولة "بيتش سوكر" التي ستقام غدًا في العلمين؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر مهرجان العلمين محركات البحث الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، خاصًة أنه الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط إذ تبدأ أولى فعاليات المهرجان غدًا الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، ويستمر على مدار 44 يومًا.

ومن المقرر أن تٌقام غدًا الخميس، بطولة "بيتش سوكر" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بدءًا من 13 إلى 15 يوليو الجارى، إذ من المقرر أن تضم البطولة العديد من نجوم كرة القدم في مصر، ويمكن الحجز على موقع "تذكرتي".

وستنطلق البطولة في تمام الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء تجرى مباراتان في كرة القدم الشاطئية للمشاهير على الملعب الجديد على شاطئ نورث سكوير بالعلمين الجديدة، وتقام بين مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة، حيث تجمع البطولة 4 فرق من المشاهير وهم الفريق أ (كابيتانو) الفريق ب (أحمد حسن الصقر) الفريق ج (حازم إمام) الفريق د (محمد فضل).

بطولة "بيتش سوكر"، يطلق عليها أيضًا  كرة القدم الشاطئية، وأيضًا باسم كرة القدم الرملية أو البيزال، وهي أحد أشكال كرة القدم التي يتم لعبها على الشاطئ أو على شكل من أشكال الرمال، وكان الناس يحبون لعب هذه الرياضة إلا أنها لم تكن مقننة ولم يكن هناك بطولات باسمها.

قوانين لعبة كرة القدم الشاطئية

تستند قواعد كرة القدم الشاطئية إلى قوانين لعبة كرة القدم ، مع بعض التعديلات البسيطة،  الملعب يتم تحديده بالخطوط البيضاء المتقطعة، لم يتم تحديدها على أرض الملعب، ولكن يجب استنتاجها من قبل اللاعبين والمسؤولين.

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