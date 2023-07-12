رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد عدد من مشروعات الكهرباء والمرافق

أجرى المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، جولة مكوكية ليتفقد عدة مشروعات ورافقه نوابه ومعاونيه ومدير عام أمن الجهاز ومديري الإدارات المختصة.

وتابع المهندس محمد عبد الله والوفد المرافق له تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المرحلة الثانية لمنطقة 455 فدان إسكان متميز بالتوسعات الجنوبية، مطالبا بضرورة الانتهاء من المشروع وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وبأعلى معايير الجودة.

كما تابع مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي لخدمة منطقة 214 فدانا بقيمة تعاقدية 11 مليونا حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 95% تقريبا، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال المدنية المتبقية من المشروع حتى يتم التشغيل.

وتفقد استكمال أعمال تنفيذ المرافق طرق 'فرمة'- شبكات صرف صحي- شبكات مياه- شبكات ري لمناطق ٢١٤ فدانا و ٣٢.٨ فدان والجامعات وتبلغ بقيمة 98 مليونا وقد طالب بضرورة الانتهاء من المشروع بأسرع وقت حسب الخطة الزمنية المتفق عليها وتعهدت الشركة المنفذة بالانتهاء من المشروع بالمواعيد المتفق عليها.

وقال المهندس محمد عبد الله في تصريح لـ"الدستور"، إن مشروعات مدينة سوهاج الجديدة تضمن عدة قطاعات، بما في ذلك الإسكان والتعليم والصناعة والزراعة والسياحة.

ومن أهم المشاريع الحالية في المدينة، أوضح: يشمل إنشاء ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مدارس ومرافق ترفيهية وخدمات أخرى، مضيفا أنه تشمل المدينة مشروع المدينة الصناعية الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل في الصناعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والإلكترونية والملابس والجلود وغيرها.

وتابع مشروع المدارس: يشمل إنشاء 300 مدرسة جديدة في المدينة، بالإضافة إلى مراكز تدريب وتأهيل للمعلمين.

وذكر مشروع الزراعة: يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في المنطقة، وتطوير نظم الري والصرف الزراعي، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

وأردف مشروع السياحة: يهدف إلى تعزيز السياحة في المنطقة، وتطوير المعالم السياحية القديمة، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة للسياحة الثقافية والترفيهية.

وأكد المهندس محمد عبد الله، أنه تمثل مدينة سوهاج الجديدة مشروعا طموحا لتحسين حياة سكان المنطقة وتطوير الاقتصاد المحلي، وقد تم إنجاز بعض المشاريع وما زال العمل جاريا على تنفيذ المزيد من المشاريع في المستقبل.