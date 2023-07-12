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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهي حياة شاب في كرداسة

طلق ناري
طلق ناري

تسبب لهو الأطفال في مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة خلال مشاجرة مع جيرانه.

"مش هتكلم معاكي ولما ييجي راجلك هرد عليه".. بهذه الجملة أدلى شقيق المتوفي بشهادته أمام النيابة حول تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقه، قائلًا إن الحادث بدأ بمشاجرة نشلت بسبب لهو الأطفال قام على أثرها المتهم "ماكس" بإطلاق الأعيرة النارية على منزل شقيقه “المجني عليه” وعندما خرج أطلق عليه المتهم عدة أعيرة نارية أودت بحياته في الحال، قبل أن يفر المتهم هاربًا.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد امين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بمقتل شاب بطلق ناري على يد آخر إثر مشاجرة بمنطقة ترعة العياط بكرداسة.

انتقل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث كرداسة ومنشأة القناطر، وتبين أن المجني عليه مصاب برصاصة في رأسه وأصيب بكسر في الجمجمة إثر إطلاق النار عليه وهرب القاتل هو وشقيقه وتم نقل الضحية إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءت تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على الجناة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم.

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