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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شملت 13 مديرًا.. حركة تنقلات وتغييرات موسعة بالتعليم الفني بالمديرية ببورسعيد

هيثم حموده
هيثم حموده

اعتمد هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني من الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، حركة تغييرات موسعة بالتعليم الفني بالمديرية.

وشملت الحركة الجديدة تغير 13 مديرا لمدارس التعليم الفني بالمحافظة حيث تولت جيهان صالح عباس منصب مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل للبنات للتعليم والتدريب المزدوج وتولى وسام أحمد حمودة منصب مدير مدرسة الشهيد نبيل العسيلي الصناعية للبنين.

كما تولى سلامة حسن سالم منصب مدير مدرسة الشهيد طيار رفعت البرعي الصناعية للبنين وتولى الأستاذ ناصر الدمرداش مرسي منصب مدير مدرسة الزهور الصناعية للبنات وتولى عادل مستجير عبده منصب مدير مدرسة بورسعيد الزخرفية للبنين.

وتضمنت الحركة تولى عادل العزبي مدير مدرسة الرضوان الصناعية المشتركة وناصر عبد العال مديرًا لمدرسة الدكتور فاروق الباز للتعليم والتدريب المزدوج وعبد العزيز عامر مديرًا لمدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية للبنين ومحمود رضوان مديرًا للمدرسة الصناعية التكنولوجية المتقدمة.

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التربية والتعليم التدريب التكنولوجية الدكتور أحمد زويل المشتركة ببورسعيد

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