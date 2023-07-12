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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الإصابة تُهدد بحرمان "نوير" من المشاركة في افتتاحية الدوري الألماني

مانويل نوير
مانويل نوير

يحوم الغموض حول إمكانية مشاركة النجم الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، في بداية الموسم الجديد “2023-2024”.

وتعرض مانويل نوير، لإصابة قوية بكسر في الساق أثناء رحلة تزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي، بعد انتهاء مشوار منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

مانويل نوير يغيب عن جولة بايرن ميونخ وافتتاحية الدوري الألماني

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانويل نوير يواصل عملية التأهل بعد إصابته الأخيرة، ولكنه لن يكون جاهزًا للمشاركة مع بايرن ميونخ في المعسكر الخارجي للفريق في آسيا، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن نوير لن يسافر مع الفريق في جولة آسيا، المقرر إقامتها يوم 24 يوليو، على أن يواصل التدريب في ميونخ.

وأفادت الصحيفة الألمانية، أن مانويل نوير سيغيب أيضًا عن المباراة الافتتاحية في الدوري الألماني للموسم الجديد مع بايرن ميونخ، والتي ستكون ضد فيردر بريمن.

يذكر أن مانويل نوير كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2011، قادمًا من صفوف شالكة.

وشارك الحارس الألماني، صاحب الـ37 عامًا، في 488 مباراة مع بايرن ميونخ، وحافظ على نظافة شباكه في 233 مباراة.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ قد توّج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

مانويل نوير نوير الدورى الألماني بايرن ميونخ كأس العالم 2022

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