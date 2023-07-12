معرض مكتبة الإسكندرية.. “لالئ الأزهر وصور تاريخية” تعرض لأول مرة بركن المخطوطات

مخطوطات نادرة وصورًا تاريخية، ووثائق ورسائل بخط اليد تحيي التاريخ، وسيرة وصور لشخصيات هامة ارتبطت بالأزهر الشريف، تواجدت بركن متحف المخطوطات بجناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لتكون محل أنظار واهتمام رواد المعرض للتعرف على تلك النوادر.

"الدستور" أجرت جولة داخل جناح الأزهر وبالتحديد في ركن المخطوطات للتعرف على ما هو جديد هذا العام.

قال مصطفى أكرم، منسق مكتبة الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إن ركن متحف المخطوطات هذا العام بالمعرض يضم العديد من المخطوطات التي تعرض لأول مرة، مشيرًا إلى أن المخطوطات ليست دينية فقط، بل تتنوع بين الفلك، الطب، الموسيقى، وعلم الحيوان وغيرها من المجالات.

وأضاف “أكرم” في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم عرض 8 مستنسخات طبق الأصل لمخطوطات، و2 مستنسخ لمطبوعات، فضلا عن المطبوعة المميزة في تاريخ الطب والكمياء عند الفراعنة و هو من الكتب النادرة بالإضاقة إلى كتب تتحدث عن البعثات التعليمية للأزهر الشريف في فرنسا، والدول الاجنبية، ومخطوطة مميزة وهي: "عنوان الشرف الوافي" المكتوبة في 5 فنون: (الفقه- النحو- التاريخ- العروض- القوافي).



لالئ الأزهر الشريف

وأوضح أن "لالئ الأزهر الشريف" هي فكرة تعرض اول مرة نبرز من خلالها الشخصيات التي جاءت من دول مختلفة للدراسة بالأزهر الشريف منهم شخصيات رؤساء جمهوريات مثل "هواري بومدين" رئيس جمهورية الجزائر وكانت له قصة شهيرة لدراسته بالأزهر أنه جاء من الجزائر سيرًا على الأقدام للدراسة بالأزهر الشريف، ومحمد فؤاد معصوم هورامي الرئيس السابع لجمهورية العراق، مأمون عبد القيوم رئيس جزر المالديف، بالإضاقة إلى المفتيين منهم أحمد بدر الدين حسون مفتي سوريا، والمشاركة النسائية للدارسات بالأزهر الشريف

شجرة نسب النبي محمد

صورتين لشجرة النسب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وصورة لترتيب الخلفاء الراشدين من بعد سيدنا محمد وبداية العصر الأموي.

صور تاريخية نادرة تعرض لأول مرة

وتابع أنه يضم الركن صورًا تاريخية تعرض لأول مرة، منها صورة بانورامية حديثة للجامع الأزهر، صورة معمل معهد القاهرة عام 1930، صورة بطابع بريد عليه صورة الشيخ رفاعة الطهطاوي، لجنة إصلاح الأزهر الشريف جميعا صورًا نادرة بمكتبة الأزهر حاولنا إبرازها هذا العام من خلال المعرض.

ولفت إلى أن مكتبة الأزهر الشريف بها 50 ألف مخطوطة في 50 فن من فنون المعرفة والمجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن ارتباط الدراسة بالأزهر الشريف جعل هناك كم من العلوم والمعرفة والعلماء يحملون دراسة الأزهر الشريف، و تتفرد مكتبة الأزهر الشريف بأن جزء كبير من المخطوطات هي من داخل الأزهر، وهو ما كان يدونه الدارسين بالمساجد وداخل الجامع الأزهر بجميع مجالات العلوم والفنون التي كانت تدرس بداخل الازهر، بالإضافة لمخطوطات أخرى حصلت عليها المكتبة ليكون بداخلها هذا الكم من المخطوطات المختلفة.

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