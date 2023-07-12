ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض مكتبة الإسكندرية.. “لالئ الأزهر وصور تاريخية” تعرض لأول مرة بركن المخطوطات

لالئ الأزهر الشريف
لالئ الأزهر الشريف وصور نادرة بمعرض الكتاب

مخطوطات نادرة وصورًا تاريخية، ووثائق ورسائل بخط اليد تحيي التاريخ، وسيرة وصور لشخصيات هامة ارتبطت بالأزهر الشريف، تواجدت بركن متحف المخطوطات بجناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لتكون محل أنظار  واهتمام رواد المعرض للتعرف على تلك النوادر.

"الدستور" أجرت جولة داخل جناح الأزهر وبالتحديد في ركن المخطوطات للتعرف على ما هو جديد هذا العام.

قال مصطفى أكرم، منسق مكتبة الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إن ركن متحف المخطوطات هذا العام بالمعرض يضم العديد من المخطوطات التي تعرض لأول مرة، مشيرًا إلى أن المخطوطات ليست دينية فقط، بل تتنوع بين الفلك، الطب، الموسيقى، وعلم الحيوان وغيرها من المجالات.

وأضاف “أكرم” في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم عرض 8 مستنسخات طبق الأصل لمخطوطات، و2 مستنسخ لمطبوعات، فضلا عن المطبوعة المميزة في تاريخ الطب والكمياء عند الفراعنة و هو من الكتب النادرة بالإضاقة إلى كتب تتحدث عن البعثات التعليمية للأزهر الشريف في فرنسا، والدول الاجنبية، ومخطوطة مميزة وهي: "عنوان الشرف الوافي" المكتوبة في 5 فنون: (الفقه- النحو- التاريخ- العروض- القوافي).


لالئ الأزهر الشريف

وأوضح أن "لالئ الأزهر الشريف" هي فكرة تعرض اول مرة نبرز من خلالها الشخصيات التي جاءت من دول مختلفة للدراسة بالأزهر الشريف منهم شخصيات رؤساء جمهوريات مثل "هواري بومدين" رئيس جمهورية الجزائر وكانت له قصة شهيرة لدراسته بالأزهر أنه جاء من الجزائر سيرًا على الأقدام للدراسة بالأزهر الشريف، ومحمد فؤاد معصوم هورامي الرئيس السابع لجمهورية العراق، مأمون عبد القيوم رئيس جزر المالديف، بالإضاقة إلى المفتيين منهم أحمد بدر الدين حسون مفتي سوريا، والمشاركة النسائية للدارسات بالأزهر الشريف

شجرة نسب النبي محمد

صورتين لشجرة النسب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وصورة لترتيب الخلفاء الراشدين من بعد سيدنا محمد وبداية العصر الأموي.

صور تاريخية نادرة  تعرض لأول مرة

وتابع أنه يضم الركن صورًا تاريخية تعرض لأول مرة، منها صورة بانورامية حديثة للجامع الأزهر، صورة معمل معهد القاهرة عام 1930، صورة بطابع بريد عليه صورة الشيخ رفاعة الطهطاوي، لجنة إصلاح الأزهر الشريف جميعا صورًا نادرة بمكتبة الأزهر حاولنا إبرازها هذا العام من خلال المعرض.

ولفت إلى أن مكتبة الأزهر الشريف بها 50 ألف مخطوطة في 50 فن من فنون المعرفة والمجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن ارتباط الدراسة بالأزهر الشريف جعل هناك كم من العلوم والمعرفة والعلماء يحملون دراسة الأزهر الشريف، و تتفرد مكتبة الأزهر الشريف بأن جزء كبير من المخطوطات هي من داخل الأزهر، وهو ما كان يدونه الدارسين بالمساجد وداخل الجامع الأزهر بجميع مجالات العلوم والفنون التي كانت تدرس بداخل الازهر، بالإضافة لمخطوطات أخرى حصلت عليها المكتبة ليكون بداخلها هذا الكم من المخطوطات المختلفة.

received_823451869287991
received_823451869287991
received_280002478037663
received_280002478037663
received_1019359536141278
received_1019359536141278
received_256066553795401
received_256066553795401
received_817217353390413
received_817217353390413
received_172910142451832
received_172910142451832
received_202232609137247
received_202232609137247
received_1260848018133330
received_1260848018133330
received_660637545967918
received_660637545967918
IMG_20230712_162241
IMG_20230712_162241
IMG_20230712_162238
IMG_20230712_162238
مخطوطات نادرة صور ا تاريخية مكتبة الأزهر الشريف لالئ الأزهر الشريف شجرة نسب النبي محمد

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

تأييد حبس لاعب الزمالك السابق فى سرقة ورقة الزواج العرفى

تموين الفيوم: ضبط 7 أطنان نخالة مدعمة مهربة لبيعها فى السوق السوداء

محافظ بورسعيد يكرم الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

وليد جمال الدين: نطمح لمضاعفة الاستثمارات والشركات الصينية باقتصادية قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى