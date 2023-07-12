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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

افتتاح مدرسة ثانوي عام جديدة بمدينة بدر.. والأهالي: ننتظر مدارس صنايع وتجاري

مدارس مدينة بدر
مدارس مدينة بدر

خلال الأيام القليلة الماضية تم افتتاح مدرسة المشير طنطاوي ثانوي عام مشتركة بمنطقة الامتداد الشرقي بالروبيكي بمنطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، وبذلك يكون هناك مدرستين ثانوي عام بالمدينة ووضعهم على النظام الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وبذلك خلال العام الدراسي الحالي تم تشغيل عدد من المدارس الجديدة والتي من ضمنها مدرسة مصطفى كامل رسمي متميز لغات (الامتداد الشرقي بالروبيكي)، 30 يونيو تعليم أساسي (الامتداد الشرقي بالروبيكي)، هاني عازر رسمي لغات (الامتداد الشرقي بالروبيكي)، المشير طنطاوي ثانوي عام مشتركة (الامتداد الشرقي بالروبيكي)، أحمد عرابي تعليم أساسي.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي وسكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، وتقول ريهام رأفت، إحدى أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، إن هناك طفرة كبيرة تشهدها المدينة في قطاع التعليم، خاصة بعد مناشدات الأهالي بوجود مدارس عديدة بالمدينة وافتتاح تلك المدارس وآخرهم مدرسة المشير طنطاوي جاء استجابة للمواطنين.

أضافت نيرة محمد، إحدى أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أنه هناك مطلب للأهالي لازال قيد التنفيذ وهو تنفيذ مدارس ثانوية صنايع وتجاري لكي تتوفر جميع خدمات قطاع التعليم في مدينة بدر، لافتة إلى ان أخر افتتاحات المدارس وهي كانت مدرسة المشير طنطاوي جاءت استجابة للمواطنين.

أوضح محمود عبد الصمد، أحد أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أن مدرسة ابن سينا المنتظر افتتاحها هي مدرسة صنايع وهو الأمر الذي طالب به العديد من الأهالي، لافتا إلى أن أعداد المدارس التي تم افتتاحها أمر جيد ولكن بحاجة لوجود مدارس أخرى في مختلف أنحاء المدينة من أجل خدمة الأهالي وأبنائهم.

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