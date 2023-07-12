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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الفيوم: ضبط 7 طن نخالة مدعمه مهربه لبيعها في السوق السوداء

صورة الحدث
صورة الحدث

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس وتمكنت الحملة من  ضبط 7 طن نخاله خشنه مدعمه مهربه علي سياره نصف نقل بغرض بيعها في السوق السوداء بدون مستندات أو تصريح وتم ضبط سياره نصف نقل كانت بتقوم باعاقه الحمله أثناء ضبط سياره النخاله والوقوف أمام السياره وتم التحفظ علي السيارتين وكميه النخاله بمركز الشرطه وتسليم المتهمين حضوريا لمركز شرطه سنورس وجاري عمل اللازم في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

يأت ذلك  استمراراً لتنفيذ توجهات  الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 

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