المطران عطا الله حنا: ندعو القيادات السياسية الفلسطينية للوحدة ونبذ أي خطاب تخويني

دعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، القيادات السياسية والحزبية والفصائل الفلسطينية إلى ضرورة الوحدة ونبذ أي خطاب تخويني مع ضرورة أن يتوقف التراشق الإعلامي وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا وخاصة في مدينة القدس حيث يتعرض الفلسطينيون للتآمر على قضيتهم العادلة بهدف تصفيتها والنيل من عدالتها.

واستطرد المطران عطا الله حنا: “ليست ظاهرة صحية أن نعيش في حالة الانقسام هذه في حين أن المتآمرين على قضيتنا وعلى شعبنا هم الذين يستثمرون هذه الانقسامات لمصالحهم الشخصية”.

وأكد أن وجود التعددية السياسية والفصائلية إنما هو أمر صحي وطبيعي في الأنظمة الديمقراطية، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تتحول هذه التعددية في بلادنا إلى انقسامات وتحزبات في حين أننا بأمس الحاجة للوحدة والتضامن والتلاقي بين جميع مكونات شعبنا لكي نكون أقوياء في الدفاع عن عدالة قضيتنا.