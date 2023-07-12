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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الانتهاء من زراعة أرض كرنفال حدائق أكتوبر للزهور

المهندس محمد مصطفي
المهندس محمد مصطفي

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى عن أنه تم الانتهاء من زراعة أرض كرنفال حدائق أكتوبر للزهور، الذي سينطلق في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر، لمدة ثلاثة أشهر متتالية ويشمل بدء تركيب قوائم ومظلات الكرنفال بطول المعرض وتقسيم الباكيات تحضيرًا لاستقبال العارضين وفرش معروضاتهم، بمتابعة المهندس محمد عرابي، نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة والمهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمهندس مصطفي، معاون رئيس الجهاز للصيانة والطرق والزراعة، والمهندس وليد زكي، معاون رئيس الجهاز للطرق والمهندس الزراعي أحمد صيام.
مسئول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر، يأتي ذلك تحت رعاية الجهاز برئاسة المهندس محمد مصطفي ومجلس الأمناء برئاسة المهندس عفيفي فهمي محمد وبدعوة من الإعلامية أسماء مصطفي عضو مجلس الأمناء.  


وأكد الجهاز، في بيان له اليوم، أنه عقد الاجتماع الرئيسي للعارضين بكرنفال حدائق أكتوبر للزهور برئاسة المهندس محمد مصطفي، رئيس الجهاز، وتم عمل جولة لمعاينة آخر تطورات أرض الكرنفال، حيث إن الانتهاء من تركيب وصلات المياه وتجهيز الأرض للزراعة، بالإضافة إلى أنه تم وضع بعض الضوابط للعارضين.

وأضاف الجهاز أن كرنفال حدائق أكتوبر للزهور سيقام في منطقة ابني بيتك "5" طريق زويل، ويستهدف الكرنفال إبراز دور المدينة في المحافظة على الاستدامة البيئية وتقديم خدمات لسكان مدينة حدائق أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة ويضم الكرنفال العديد من العارضين وتنوع العرض ما بين النباتات والزهور، والمستلزمات الزراعية، مبيدات الآفات الزراعية، لاند سكيب، أسماك وطيور زينة، حيوانات أليفة، مشغولات فخارية، زيوت وتمور وأعشاب وبذور.
ويتخلل الكرنفال عدد من الورش والفعاليات المصاحبة، بجانب توفير كل الخدمات من مطاعم ومشروبات ومناطق لألعاب الأطفال.

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