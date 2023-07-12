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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الأولى من نوعها.. محافظ بورسعيد: بدء خطة تطوير شاملة بمنطقة حى الكويت

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم منطقة الكويت بحي العرب تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة بالمنطقة، ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الغضبان إلى أن التطوير بحي الكويت سيكون شاملًا للمرة الأولى من نوعها. 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس حي العرب المهندس وليد الدعدع، وبعض مسئولي الإسكان، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

وأكد الغضبان بدء تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنطقة لتشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية، مشددًا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والعمل على إزالة جميع الإشغالات بالطريق والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه مدير عام المديرية.

كما وجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، ومتابعة نسب التنفيذ أولًا بأول من خلال المتابعة الميدانية وإعداد تقرير أسبوعي، مشددًا على التنسيق بين كل المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات للانتهاء من أعمال التطوير وتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

أعمال التطوير أسبوع الأجهزة التنفيذية الاهتمام اقرب وقت

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