الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد الرسل، والذي يأتي تزامنًا مع ذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، وذلك بعد فترة صوم بدأ في الرابع من يونيو، لتستغرق 37 يومًا مُتصلة.

وقال الأب فيلبس ماهر، أستاذ العلوم الطقس في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، في تصريح خاص إنه على الرغم من أن الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى عيد الرسل ألا أن الأقباط لا يزالون مستمرون في صومهم ليكون الافطار غدا، ولعل السبب في ذلك هو ان صوم الاربعاء من اصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى الاكثر والاشد نسكا وزهدا.

لذا لا يمكن للأقباط تجاهل صيام يوم الاربعاء للإفطار من صوما هو في الاساس من اصوام الدرجة الثانية المسموح بتناول المأكولات البحرية خلالها مثل صوم الرسل.

وعن رسل السيد المسيح قال البابا الراحل شنودة الثالث في عظة الأحد 30 مايو 2010 في الإسكندرية إنه اختارهم الله من نوعيات مختلفة ومتعددة، اختار يوحنا الحبيب الرقيق الذي يتكئ على صدره، واختار بطرس الرسول الشديد الذي يتدخل في كل مناسبة ويتكلم سواء كان كلامه خطأ أم لا. مثلما حدث عندما قال السيد المسيح للتلاميذ: "كلكم تنكرونني هذه الليلة" (كُلُّكُمْ تَشُكُّونَ فِيَّ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ) ، فتدخل بطرس وقال: "أبدًا. ولو أدى الأمر أن نموت معك". كان بطرس يتكلم بحماس وكلامه حلو.

ومرة أخرى عندما قال السيد المسيح: "من يقول الناس أني أنا؟" فرد بطرس قائلًا "أنت المسيح ابن الله الحي" فقال له السيد المسيح: "طوباك يا سمعان".