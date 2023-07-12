برلمانى: مهرجان العلمين رسالة للعالم بمسيرة التحول للإنجازات بقيادة السيسى

قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين»، يجسد رسالة قوية للعالم أجمع بحقيقة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية منذ 9 سنوات، والإصرار على تغيير الواقع باستثمار ما لديها من مقومات للاستفادة منه في دعم خارطة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موضحًا أن مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والذي يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية وحفلات غنائية، وهو ما سيلبي كل أذواق وطموحات زائري العلمين، وسيكون له أثر إيجابي كبير على المنطقة بمختلف المستويات السياحية والاقتصادية.

واعتبر «جمعة» أن مكاسب مهرجان العلمين لن تكون على مستوى الترويج للسياحة المصرية ووضع المدينة على خارطة السياحة العالمية فحسب بل سيكون له الدور في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق حالة من الحراك الاقتصادي، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه يبرز "العلمين" كوجهة أكثر جذبًا لاستضافة النشاطات الفنية والرياضية والترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعتمد في الأساس على استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة، ما يجعله بمثابة حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها، علاوة على مخاطبته الدول المهتمة بالسياحة الشاطئية ودول الخليج العربي التي تعتبر العلمين وجهة خاصة لها خلال فترة الصيف.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن حدثًا بحجم مهرجان العلمين الجديدة يبرز حقيقة ما قامت به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جهد قياسي لنكون أمام معجزة تحققت على الأرض، بعدما تحولت من مدينة غير آهلة بالسكان بما شهدته من تدمير بالحرب العالمية الثانية 1942 إلى أكبر مقصد سياحي على شاطئ البحر المتوسط عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال إزالة الألغام، إذ شهدت المدينة بناءً وتعميرًا وتطويرًا بدأ في 2018، حتى تصبح مدينة متكاملة على أحدث طراز عالمي، وحظيت باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتوفير بنية تحتية قوية بها، وطرق على أعلى مستوى.

وشدد جمعة على أن مهرجان العلمين الجديدة سيكون له الدور في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، كونه يضم أنشطة متنوعة في مختلف المجالات كالموسيقى، والسينما، والموضة، والآداب، والرياضات؛ ليشكل بذلك فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في تلك البقعة الساحرة، علاوة على تقديمه نموذج المدن المستدامة للعالم بتجسيدها في مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت تحاكي أحدث المدن في العالم والمنطقة المحيطة بمصر، كما تضم مختلف أنواع الإسكان الفاخر والمميز والاجتماعي والمتوسط، وبها جميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة للسكان ومرتاديها من مختلف محافظات الجمهورية، ولها قدرات وإمكانيات تمكنها من استضافة الأحداث الكبرى كمهرجان العلمين.