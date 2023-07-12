"صحة المنيا": إجراء عمليتي زراعة قرنية ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"

قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا نجح فى اجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار و برعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور أرسانى مقار نجيب، استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية أُجريت لمريضين أحدهم يبلغ من العمر 67 والآخر يبلغ 36 عام كان يعانيان من سحابة بالقرنية بالعين اليسري لكلا المريضين، وتم إجراء زراعة قرنية بشرية كاملة لكل مريض بمشاركة الفريق الطبي الذي يتكون من الدكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعي، والدكتورة أسماء عبد الرازق تونى استشارى أمراض العيون بمستشفى المنيا الجامعي، والدكتور مدحت صموئيل استشارى التخدير بالمستشفى، والدكتورة مهجة محمد مصطفي استشاري التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض.

وأشار إلى وجود دعم مستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية، للمساهمة بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.