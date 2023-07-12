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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا توفيق عكاشة.. من الجانى؟

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

تكثف مباحث الجيزة، جهودها لكشف ملابسات سرقة محتويات ثمينة من فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، بأحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال "عكاشة"، في بلاغه، إنه كان مسافرًا خلال إجازة عيد الأضحى إلى الساحل الشمالي، ولكن فوجئ بعد عودته بسرقة مبلغ 4 آلاف دولار ومشغولات ذهبية و4 ساعات باهظة الثمن تقدر بنحو 3 ملايين جنيه، ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وتم إجراء معاينة من قبل الأجهزة الأمنية وتبين كسر في أبواب الفيلا، وتمت معاينة المداخل والمخارج، وجارِ تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني.


- تفاصيل البلاغ

كان قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغًا من الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه تفاجأ بتعرض الفيلا الخاصة به لسرقة بعض المحتويات بداخلها. 

وتبين سرقة الفيلا وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، واكتشف سرقة 200 ألف جنيه، و6 ساعات من بينها ساعة روليكس، وأخرى كارتير، وثالثة ذهبية، بالإضافة إلى مشغولات ومجوهرات خاصة بزوجته الإعلامية حياة الدرديري.

تم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

  • قرارات النيابة

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ لكشف ملابسات الحادث، واستدعاء حراس الفيلا، ومالكها لسماع أقوالهما.

- تفاصيل البلاغ مباحث الجيزة الإعلامي توفيق عكاشة مدينة السادس من أكتوبر أجازة عيد الأضحى المبارك

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