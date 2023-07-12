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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 113 طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

القمح
القمح

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن توريد ١١٣طنًا و٨٣١ كيلو قمح لشون وصوامع المحافظة اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٠٤٠ طنًا و٣٨٩ كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يُحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

كما ناشد محافظ الشرقية، المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

استراتيجية الأقماح المحلية البنك الزراعي الجهات المعنية التيسيرات

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