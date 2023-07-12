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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الصلح مش خير".. خطة شيطانية لتخلص عامل من زوجته عقب 20 سنة زواج

جريدة الدستور

«الصلح مش خير».. هذا ما حدث لـ«فاطمة» عقب 20 سنة زواج من عامل خردة عندما غدر بها عقب جلسة صلح مبديًا فيه ندمها على إغضابها والتعدي عليها بالضرب وبمجرد أن عادت له ولعش الزوجية استدرجها بحجة مساعدته في العمل وقتلها، في مركز ههيا بالشرقية.

 

 

البداية تعود إلى عشرين عامًا عندما انفصل عامل خردة يدعى «محمود. ح»، عن زوجته الأولى، وتزوج من «فاطمة»، بائعة في الأسواق، عقب أن لفته جمالها وأخلاقها وتعاملها مع الرجال في السوق بتحفظ وبكرامة، هنا قرر أن تكون هي شريكة حياته وبالفعل كانت له حسن الزوجة ووقفت بجواره في كل مواقف حياته الصعبة.

 

  • حياة مستقرة وطريق شر

ومرت الأيام وعاشا الاثنين حياة هادئة توجت بإنجاب الأطفال ولكن عقب سنوات من الاستقرار الذي لم يدم للنهاية تعرف العامل على أصدقاء السوء الذين قادوه إلى طريق الشر وتعاطي المواد المخدرة، وهنا انقلب حال الأسرة رأسًا على عقب وبدأ الحال يضيق ومصاريف الأولاد لم تنقضي كل هذه الأمور جلعت الحياة تغضب «فاطمة» التي طالبت زوجها بالتوقف عن تعاطي المخدرات حرصًا على حياتها الزوجية ومستقبل أطفالها.

 

  • خراب بيوت

وكأنها كانت تشعر أن المخدرات ستكون سببًا في خراب بيتها طالبت زوجها أن تنزل للعمل في السوق مجددًا، وكان يتعد عليها بالضرب كل تلك الأمور كانت تحدث سابقًا حتى اشتدت حاجتها وحاجة أطفالها فلم تجد مفر من النزول والعمل وهذا ما أغضب زوجها الذي تعدى عليها بالضرب وكاد أن ينهي حياتها مما جعلها تترك المنزل وتذهب لبيت عائلتها.

 

  • جمع خردة وطعنات نافذة

وعقب مرور الأيام قرر عامل الخردة أن يذهب لزوجته ولصلحها وإعادتها للمنزل، ولكن بمجرد أن وافقت وعادت للمنزل ظهرت عليه نية الغدر عندما خطط للتخلص منها اعتقادًا أنه تهين وتقلل من كرامته أمام أطفاله، وطلب منها أن تذهب معه لجمع الخردة ومساعدته، وبمجرد أن وصلا لمنطقة خلاء وانحناء الزوجة لجمع الخردة من الشارع، بغتها بطعنات نافذة أنهت حياتها على الفور، وسقطت على الأرض وفر هاربًا.

وهنا سمع صراخها واستغاثتها أحد المارة ونقلها للمستشفى وعقب إيداعها في غرفة العناية المركزة عقب إجراء جراحات متعددة لقت ربها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل سيدة داخل منزله في قرية كفر عجيبة التابعة لمركز شرطة ههيا.


بالانتقال والفحص تبين مقتل السيدة جراء جرح طعني تعرضت له على يد زوجها، في قرية كفر عجيبة التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا.


وتبين أن الزوج المتهم أنهى حياة زوجته بواسطة سلاح أبيض سدد به طعنة، أودت بحياة الزوجة المجني عليها.


تم ضبط الزوج المتهم وسلاح الجريمة، فيما تم نقل جثة الزوجة إلى مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى.

-تفاصيل الحادث حياة مستقرة وطريق شر فاطمة الشرقية مركز ههيا شراء مستلزمات كفر عجيبة

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