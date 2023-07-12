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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية لـ"القاهرة الإخبارية": نُدعم انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" مستقبلًا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قالت إليزابيث ستيكني، متحدثة الخارجية الأمريكية، إن أوكرانيا حققت تقدما مهمًا فيما يتعلق بعضويتها في حلف الشمالي الأطلسي “الناتو”.

وأشارت متحدثة الخارجية، خلال تصريحات خاصة علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تستهدف دعم أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي على أراضيها، مشيرة إلى أن واشنطن تتفهم الموقف الأوكراني وتدعم انضمام كييف إلى حلف الناتو مستقبلا.

وأضاف ستيكني، أن حلف الشمالي الأطلسي أكثر قوة من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مشاورات وثيقة لدعم أوكرانيا.

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