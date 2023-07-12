المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة (فيديوجراف)

العلمين الجديدة تعتبر المتنفس لسكان المدينة، وتحتوي على عدد من المباني، من أشهرها مسجد، كنيسة، مبنى الجهاز، دار الأوبرا، المتحف.

المدينة تقدم السكن التجاري والترفيهي ومسجدا مصمما على التراث العثماني، ومسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة مبني على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثماني أما القباب فإنها مبنية على الطراز الأندلسي، وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، وجرى إنجازه في نحو 13 شهر.



واستعرضت فضائية "إكسترانيوز "، تقريرًا عن المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة ، علي النحو التالي:



- تضم المسرح الروماني وهو مبنى مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة.



-تضم مجمع السينمات وهو عبارة عن 9 قاعات عرض تسع 1090 كرسي في الحفلة الواحدة.

-تضم أرض معارض وهي مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح.



-تضم دار أوبرا تتسع لـ1200 شخص بالإضافة إلى مكتبة ومبنى تنمية مهارات.