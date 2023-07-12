قبل 24 ساعة من انطلاقه.. استعدادات مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

قالت سارة سراج، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تنطلق غدًا الخميس، بمشاركة 40 فنانًا من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن المهرجان ملتقى عالمي للفنون والأحداث الترفيهية وللثقافة وكل ما هو حضاري يميز مصر.

وأضافت سراج، خلال تغطية مهرجان العلمين، اليوم الأربعاء، أن فعاليات المهرجان تشمل عروض أزياء بمشاركة 10 مصممين من العالم العربي، بجانب عرض "مايكل سانكو" على المسرح المفتوح على البحر الأبيض المتوسط، وكذلك زيادة الأنشطة بعروض أسبوعية مختلفة ومسابقات عديدة تشمل: كرة القدم الشاطئية، القذف بالمظلات، وعروض الطائرات المتحركة، والبطولة العربية للجودو.

كما تشهد فعاليات المهرجان: السباق الثلاثي للجري، وسباق الدرجات الهوائية، وسباق السباحة، وسباق السيارات، وسباق الدراجات المائية، والتجديف الساحلي، وذلك بمشاركة 700 لاعب من 17 دولة تستعد للمشاركة في المهرجان الترفيهي بالعلمين الجديدة.