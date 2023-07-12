العراق يطيح بإرهابي استهدف الأسواق ومخافر الشرطة بـ "الخالص" عام 2007

أعلن العراق، اليوم، عن الإطاحة بالإرهابي الذي استهدف الأسواق ومخافر الشرطة في قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى بعبوات ناسفة وقنابر الهاونات عام 2007.

وذكر بيان للوكالة الاستخبارات العراقية، أنه استنادا لتوجيهات وزير الداخلية بمتابعة ملفات الإرهابيين الذين شاركوا بعمليات إرهابية استهدفت المواطنين والأجهزة الأمنية، تبين لدى وكالة الاستخبارات خطر الإرهابيين من الذين شاركوا بعمليات إجرامية استهدفت أسواق قضاء الخالص ومخافر شرطتها من خلال استخدام العبوات الناسفة وقنابر الهاون عام 2007 وبعملية استخباراتية محكمة تم القبض عليه.

وأضاف البيان، أنه جرى تدوين أقوال المتهم واعترف صراحة بقيامه بتلك الأفعال الإجرامية وأحيل إلى القضاء لينال جزائه العادل.